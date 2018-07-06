«Чтоб порадовать народ, размочите, парни, счёт!»: В МВД «чеканит за наших» даже фокстерьер

Съёмки с дрона, клиповый монтаж, постановочные сюжеты, стихоплётство и, конечно, завидные спортивные навыки – раскрыть себя с неожиданной стороны позволила российской полиции акция «Чекань за наших» в поддержку сборной России по футболу. Она охватила подразделения МВД по всей стране; видеоролики, снабжённые тегом #ЧеканьЗаНаших, каждый день появляются в соцсетях и даже на официальных сайтах, эстафета передаётся из региона в регион.

«Мы за сборную болеем, поддержать её сумеем»», «Чтоб порадовать народ, размочите, парни, счёт!» – скандируют на Кубани.

Самарцы сняли небольшое кино про строгую девушку-постового на шпильках, которая отправила на стадион команду вместе с вратарём – служебной овчаркой. Видимо, собака слишком хорошо охраняла «вещдок», и игроки в итоге, как по воле Хоттабыча, получили каждый по своему мячу.

Про полицейских Татарстана и города Бугульма мы теперь знаем, что они отлично завязывают шнурки под песню «У тебя есть весь мир». Ну, помимо всего прочего, что они умеют.

Республика Татарстан и полицейские г. Бугульма присоединились к челленджу #ЧеканьЗаНаших pic.twitter.com/AF8HjFlimy — Сайт МВД России (@mvd_official) 6 июля 2018 г.

В Башкортостане чеканят даже девушки.

А на Амуре и в Якутии – дети. Мальчику из Якутии, похоже, прочат карьеру Дзюбы.

#ЧеканьЗаНаших

Амурские полицейские приняли вызов от коллег из Еврейской автономной области #Биробиджан и передают со стадиона «Амур» эстафету коллегам в УМВД России по Приморскому краю.#Благовещенск #Владивосток pic.twitter.com/4POoRNAVOJ — Сайт МВД России (@mvd_official) 29 июня 2018 г.

В Прикамье отличился совсем уж малыш.

Сотрудники территориальных органов внутренних дел Прикамья вслед за краевой столицей присоединились к акции #чеканьзанаших pic.twitter.com/QEyTrfQ5bE — Сайт МВД России (@mvd_official) 6 июля 2018 г.

А вот как красиво Кемерово с птичьего полёта.

И буквально несколько часов назад к флешмобу в поддержку сборной России по футболу присоединились кинолог Белоярского района Югры Константин Ступакевич и его напарник Фокс.

Фокстерьер чеканит за наших! К флешмобу в поддержку сборной России по футболу присоединились кинолог Белоярского района Югры Константин Ступакевич и его напарник Фокс!#чеканьзанаших #РоссияХорватия #police #ЧМ2018 pic.twitter.com/kg7cQgcmn8 — Сайт МВД России (@mvd_official) 6 июля 2018 г.