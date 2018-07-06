Чемпионат мира по футболу 2014
«Чтоб порадовать народ, размочите, парни, счёт!»: В МВД «чеканит за наших» даже фокстерьер
Съёмки с дрона, клиповый монтаж, постановочные сюжеты, стихоплётство и, конечно, завидные спортивные навыки – раскрыть себя с неожиданной стороны позволила российской полиции акция «Чекань за наших» в поддержку сборной России по футболу. Она охватила подразделения МВД по всей стране; видеоролики, снабжённые тегом #ЧеканьЗаНаших, каждый день появляются в соцсетях и даже на официальных сайтах, эстафета передаётся из региона в регион.
«Мы за сборную болеем, поддержать её сумеем»», «Чтоб порадовать народ, размочите, парни, счёт!» – скандируют на Кубани.
Кубанские полицейские присоединились к флешмобу #ЧеканьЗаНаших! в поддержку национальной сборной по футболу .— Сайт МВД России (@mvd_official) 6 июля 2018 г.
Футбольными кричалками и хорошим настроением полицейские пожелали сборной России победы в предстоящем матче #РоссияХорватия #ЧМ2018 #футбол #police #sochi #football pic.twitter.com/Njj1PTX8s2
Самарцы сняли небольшое кино про строгую девушку-постового на шпильках, которая отправила на стадион команду вместе с вратарём – служебной овчаркой. Видимо, собака слишком хорошо охраняла «вещдок», и игроки в итоге, как по воле Хоттабыча, получили каждый по своему мячу.
#policemen Акцию #ЧеканьЗаНаших поддержала #Самара – #Полицейские вышли на стадион с мячом и со #служебной собакой. #Russia #samara #Rusia2018 #russianpolice #силаизабота #мвдроссии pic.twitter.com/6AmPylLTy6— Сайт МВД России (@mvd_official) 30 июня 2018 г.
Про полицейских Татарстана и города Бугульма мы теперь знаем, что они отлично завязывают шнурки под песню «У тебя есть весь мир». Ну, помимо всего прочего, что они умеют.
Республика Татарстан и полицейские г. Бугульма присоединились к челленджу #ЧеканьЗаНаших pic.twitter.com/AF8HjFlimy— Сайт МВД России (@mvd_official) 6 июля 2018 г.
В Башкортостане чеканят даже девушки.
Полицейские из Республики #Башкортостан принимают эстафету от коллег и присоединяется к челленджу #чеканьзанаших ⚽👍#police #полиция #FIFA2018 #футбол pic.twitter.com/1Xp94VwB2x— Сайт МВД России (@mvd_official) 3 июля 2018 г.
А на Амуре и в Якутии – дети. Мальчику из Якутии, похоже, прочат карьеру Дзюбы.
#ЧеканьЗаНаших— Сайт МВД России (@mvd_official) 29 июня 2018 г.
Амурские полицейские приняли вызов от коллег из Еврейской автономной области #Биробиджан и передают со стадиона «Амур» эстафету коллегам в УМВД России по Приморскому краю.#Благовещенск #Владивосток pic.twitter.com/4POoRNAVOJ
#ЧеканьЗаНаших— Сайт МВД России (@mvd_official) 29 июня 2018 г.
Полицейские Республики Саха (Якутия) приняли участие в челлендже #чеканьзанаших и желаем сборной России яркой победы в игре с Испанией! #FIFA2018 #РоссияВперед #фифа2018 #чм2018 #FIFAworldcup2018 #мвдсилаизабота #мвд14 #police #якутск #мвд #мвдроссии pic.twitter.com/B5vcwbGBia
В Прикамье отличился совсем уж малыш.
Сотрудники территориальных органов внутренних дел Прикамья вслед за краевой столицей присоединились к акции #чеканьзанаших pic.twitter.com/QEyTrfQ5bE— Сайт МВД России (@mvd_official) 6 июля 2018 г.
А вот как красиво Кемерово с птичьего полёта.
#Кемерово в акции #ЧеканьЗаНаших pic.twitter.com/temo51Bnla— Сайт МВД России (@mvd_official) 29 июня 2018 г.
И буквально несколько часов назад к флешмобу в поддержку сборной России по футболу присоединились кинолог Белоярского района Югры Константин Ступакевич и его напарник Фокс.
Фокстерьер чеканит за наших! К флешмобу в поддержку сборной России по футболу присоединились кинолог Белоярского района Югры Константин Ступакевич и его напарник Фокс!#чеканьзанаших #РоссияХорватия #police #ЧМ2018 pic.twitter.com/kg7cQgcmn8— Сайт МВД России (@mvd_official) 6 июля 2018 г.
Сотрудники #МВДРоссии присоединились к акции «#ЧеканьЗаНаших!»— Сайт МВД России (@mvd_official) 29 июня 2018 г.
Все мы искренне поздравляем игроков сборной России с историческим достижением – выходом в 1/8 главного футбольного турнира планеты и желаем успеха в предстоящем матче с одним из фаворитов – сборной Испании. pic.twitter.com/yOQT6pwmaF