В России нашли алмаз в форме футбольного мяча и предложили назвать его в честь Акинфеева

Алмаз в форме футбольного мяча нашли в Архангельской области на трубке Карпинского-1. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба компании «Алроса».

В компании уточнили, что находка состоялась еще 4 июля. Масса алмаза — 0,5 карата, размеры — 3,5 х 3,2 мм. Уникальность камня в том, что выглядит он в точности как футбольный мяч.

«Несмотря на маленький размер, это уникальная находка. Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые. Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале», – заявил генеральный директор «Алросы» Сергей Иванов.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов уже предложил назвать камень в честь вратаря российской сборной Игоря Акинфеева, благодаря игре которого России удалось впервые пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Напомним, в честь голкипера уже назвали степного орленка в московском зоопарке. Если успешное выступление Акинфеева на мундиале продолжится, то Россию, скорее всего, ждет эпидемия переименований.