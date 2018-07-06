В доме на Зверинской провалился пол, эвакуируют всех жителей

Жители дома 20 на Зверинской, на котором 6 июля были обнаружены глубокие трещины, рассказали «Фонтанке», что их эвакуируют из дома в полном составе.

«Дали время, чтобы собрать вещи и документы», – говорят горожане. Ранее сообщалось, что из дома временно вывели 25 человек.

Обитатели дома рассказывают, что в нем провалился пол первого этажа. И показывают треснувшие стены 3 и 4 этажа. Трещины, по их словам, были видны уже давно. Одна из жительниц заявила, что у нее в полу ванной была дыра примерно с 2011 года. Потом появилась дыра в потолке, в которую можно просунуть руку. Фотографу «Фонтанки» показали последствия ремонта на 2-м этаже, начатого в феврале 2018-го.

Две квартиры, как сообщила жилец третьего этажа Наталья, выселили 1 октября прошлого года по суду — на три месяца. По ее словам, несмотря на то, что жильцов выселили в октябре, ЖКС дал доступ фонду капитального ремонта только в феврале. Тогда в квартирах убрали перегородки. «Пришел ремонтировать один подрядчик, отказался, пришел следующий, сломал в феврале», – говорит Наталья.

После 18.00, рассказывают жители, они ждут совещания, где будут решать, кого можно вернуть в дом, кого нет.

В МЧС информация об аварийности поступила в 10.25. В ведомстве говорят, что причина случившегося — ремонтные работы. «Нашими силами совместно с ГУЖА установлены двадцать распорок», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. Домом управляет Жилкомсервис № 2 Петроградского района. Он был построен в 1910 году, капремонт не проводился.

В 2007 году вплотную к аварийному дому был построен новый, по адресу: Зверинская, 22А, на 40 квартир и порядка 1,6 тыс. кв. м нежилых (офисных) помещений.