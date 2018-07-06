В Таиланде при крушении судна погибли 40 туристов

Сорок человек утонули при крушении судна у острова Пхукет в Таиланде. Об этом со ссылкой на полицию 6 июля сообщает местное издание The Nation.

Туристическое судно «Феникс» перевернулось накануне, 5 июля, во время шторма у южного побережья Пхукета. На его борту находились 93 туриста и 12 членов экипажа. 49 человек удалось спасти.

По данным полиции, погибли не менее 40 туристов, их тела нашли в трюме. Ещё 16 числятся пропавшими без вести. Все они — граждане Китая.

В настоящее время на месте катастрофы работают военнослужащие военно-морских сил Таиланда и дайверы.