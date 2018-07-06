«Космический Стас» рискует не узнать, кто победит на чемпионате: власти требуют закрасить граффити на Петроградке

Граффити со Станиславом Черчесовым в Петроградском районе Петербурга решено закрасить накануне матча России с Хорватией. Портрет главного тренера национальной сборной просят помиловать хотя бы на время мундиаля.

Как сообщили «Фонтанке» в «Ленэнерго» 6 июля, компания уже получила предписание от районной администрации избавить стену трансформаторной будки в Пушкарском саду от изображения Черчесова. Казнить рисунок следовало уже сегодня, но с исполнением сотрудники замешкались.

«Мы не закрашивали, – говорят в пресс-службе. – Просим отложить хотя бы на две недели».

Фото: Ксения Потеева

В «Ленэнерго» уточняют, что, как и в прочих подобных случаях, пытаются донести до администрации, что опасности в творении уличных художников нет и его можно было бы и сохранить. В администрации, в свою очередь, подтверждают, что крамолы в портрете Черчесова не видят, но на обращения на портале «Наш Петербург» реагировать должны.

Жалобу передали в «Ленэнерго», поскольку раскрашенная будка принадлежит компании. «Закрашивать или не закрашивать – будут решать они», – переадресовали чиновники.

При этом в «Ленэнерго» отмечают, что игнорирование предписаний района чревато предупреждением или административным штрафом за нарушение статьи 20 Закона Санкт-Петербурга.

Фото: Ксения Потеева

Портрет Черчесова, дополненный цитатой из песни Сергея Шнурова «Ты просто космос, Стас», украсил будку после победы России в матче с Египтом. Шнуров поставил копирайт. Жалоба на «несанкционированную надпись», из-за которой «стыдно за местный стрит-арт», на портале «Наш Санкт-Петербург» появилась практически сразу. К ней присоединились шесть человек.

В 2016 году на стене этой же будки был нарисован полузащитник «Зенита» Мигель Данни. Его портрет тоже был раскритикован жителями на портале, но спустя год.