На фармбазе Петербурга полицейские нашли «протухшие» онкопрепараты на 120 млн рублей

Экономическая полиция ГУ МВД обследует Центральную фармацевтическую базу Петербурга. Там обнаружены 2 тысячи упаковок дорогих онкологических лекарств, закупленных на бюджетные средства, но негодных для использования. «Фонтанка» узнала, что данные мероприятия последовали после расследования уголовных дел в отношении представителей здравоохранения Смольного.

По информации нашего издания, утром 6 июля оперативники «бюджетного» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришли в помещения ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга» на 5-м Предпортовом проезде, 19.

По данным «Фонтанки», полицейские обнаружили на складе около 2 тысяч упаковок онкологического препарата «Ацеллбия», закупленного в свое время за бюджетные деньги и предназначенного для льготников. Однако, как стало известно нашему изданию, вся эта партия имеет истекший срок годности и не может быть использована медиками города. Согласно процедуре, эти лекарства должны были быть уничтожены. Что касается потраченных денег, то стоимость обнаруженных просроченных препаратов – 120 миллионов рублей. Как подтвердили «Фонтанке» в ГУ МВД, «все верно — считайте, что на складе протухли дорогие лекарства».

По данным нашего издания, проверочные мероприятия на фармбазе последовали после ряда возбужденных уголовных дел в Главном следственном управлении ГУ МВД. Так, с июня 2017 года расследуется дело о мошенничестве в особо крупном размере, где фигурирует сумма хищений более 54 миллионов рублей, а в материалах проходят незаконные схемы с распространением препаратов «Ацеллбия», «Ритуксимаб», «Мабтера». Также в конце января 2018 года в ГСУ было возбуждено уголовное дело о хищении аналогичных препаратов из Городской больницы № 15 на сумму около 3 миллионов рублей.

По информации «Фонтанки», в ближайшее время следствию придется дать оценку решениям бывших руководителей комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга. Претензия же, исходя из осмотра фармбазы, предсказуема: формирование завышенных заявок в Минздрав РФ на закупку препаратов для нужд Петербурга и цель такого завышения.