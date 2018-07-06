Газзаев: Головин уже подписал контракт с «Челси»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев внезапно рассказал о будущем одного из самых ярких игроков сборной России на чемпионате мира – Александре Головине.

«Насколько я знаю, он уже подписал контракт с «Челси». Мне кажется, что это достаточно хорошая возможность и хороший контракт. С одной стороны это плюс, с другой – большая ответственность. Я думаю, что он уже готов, учитывая то, как он проводит матчи чемпионата мира, проводил матчи национального первенства и Лиги чемпионов», — заявил Газзаев в эфире телеканала «Мир 24».

22-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин давно привлекал к себе внимание зарубежных селекционеров, однако после яркой игры на чемпионате мира интерес к нему значительно увеличился. В матче против Саудовской Аравии (5:0) футболист забил гол, отдал две голевые передачи и одну предголевую. В играх с Египтом (3:1) и Испанией в 1/8 финала (1:1, 4:3 по пенальти) Головин результативными действиями не отметился, но все равно эксперты высказывались о его игре положительно.

Ранее сообщалось, что ЦСКА надеется получить от его продажи 30 млн евро.