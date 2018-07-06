«Ключ» от машины запишут в мобильник прямо в салоне – согласован первый стандарт

Объединение Car Connectivity Consortium (CCC), в которое входят как IT-гиганты (Apple, LG, Panasonic, Samsung), так и автопроизводители (Audi, BMW, General Motors, Hyundai, Volkswagen), согласовало первый стандарт цифровых ключей для автомобилей, сообщает британский Business Insider.

Такой «ключ» будет записываться в мобильник владельцу прямо в салоне, при покупке. В будущем автовладельцы смогут прописывать ключ и самостоятельно, например при смене смартфона. Такую опцию обещают в следующей версии программного обеспечения, которая ожидается в начале 2019 года.

Применение смартфона в качестве средства доступа в автомобиль не новость: используется хорошо известная технология NFC, позволяющая, скажем, расплачиваться в магазине со смартфона вместо банковской карточки. Подобная опция есть, например, на большинстве моделей Audi, а у Tesla вообще предусмотрен только такой способ доступа к автомобилю.

Введение общего стандарта для подобных сервисов сделает их более доступными, и, возможно, уже в недалеком будущем большинство автомобилей будут открываться и заводиться со смартфона. А там, глядишь, сделают эту технологию обязательной — как сделали обязательной спутниковую систему «тревожной кнопки».