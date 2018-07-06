Yota тоже надеется

Фото предоставлено мобильным оператором Yota

Федеральный мобильный оператор Yota надеется на победу вместе с болельщиками и футболистами.

В поддержку всех поклонников футбола Yota разместила баннеры с изображением «усов надежды».

Баннеры расположены в Петербурге на перекрестке Набережной Обводного канала и Лиговского проспекта, и на Литейном проспекте, а также рядом с крупнейшими торговыми центрами на улицах Москвы, Сочи, Нижнего Новгорода, Казани и Самары.

«Мы надеемся, что #усынадежды не подведут», – прокомментировал директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.

СПРАВКА

Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.