В Смольном бьются за введение электронных виз для Петербурга и ждут увеличения турпотока на треть

Новый глава комитета по туризму Евгений Панкевич намерен продолжить работу своего предшественника Андрея Мушкарева по введению для Петербурга электронных виз. «Это действительно крайне важный и перспективный для роста турпотока проект», – заявил он 6 июля «Фонтанке». При этом «качество информации и степень ее проверки при оформлении электронной визы выше, чем при подаче обычного документа», – уточнил чиновник.

Об упрощении визового режима специально для Петербурга в 2017 году попросил президента Владимира Путина губернатор Георгий Полтавченко. Речь шла о введении электронных виз, а также о свободном въезде для тех, кто прибывает в Северную столицу на самолете и намерен оставаться там 72 часа. Спустя полтора года Смольный не получил ни положительного, ни отрицательного ответа: вопрос по-прежнему на рассмотрении.

К вопросу об электронных визах необходимо вернуться после завершения чемпионата мира, уверены туроператоры и отельеры. Иначе позитивный эффект от мундиаля будет сведен на нет. Подробнее о том, что даст Петербургу упрощение въезда для иностранцев, читайте в материале «Фонтанки» «Виза по фану: петербургский туристический бизнес просит упростить визовый режим после мундиаля».