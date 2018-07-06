Петербургская подземка будет работать на три часа дольше из-за матча ЧМ

Работу петербургского метрополитена в ночь с 10 на 11 июля продлят из-за футбольного матча, который начнется во вторник в 21.00 на стадионе «Санкт-Петербург».

Как сообщает пресс-служба подземки, станции на вход закроются в 3.00, на выход – с последними пассажирами. Для петербуржцев и гостей Северной столицы будут открыты все вестибюли станций, кроме «Проспекта Ветеранов – 1», «Ленинского проспекта – 2», «Площади Ленина – 2», «Московской-1», «Девяткино-1», а также «Технологического института – 1», «Площади Александра Невского – 2», «Достоевской» и «Спасской». Вестибюль 2-й станции «Невский проспект» будет закрыт для входа и выхода в 23:00.

Кто будет играть на стадионе «Санкт-Петербург» 10 июля, станет известно ночью 7-го числа. Пока на всякий случай можно купить ставший мировым трендом кокошник или сделать его самостоятельно — по инструкции «Фонтанки».