Путин рассказал легендам футбола, что чемпионат мира разрушил стереотипы о России

Президент России Владимир Путин 6 июля провел в Кремле встречу с легендами мирового футбола. По его словам, чемпионат мира проходит непредсказуемо и рушит стереотипы о России.

«Сам чемпионат проходит очень хорошо, на высокой ноте. Много сюрпризов. В чём, собственно говоря, и есть прелесть спортивной борьбы, где побеждает сильнейший. Эта непредсказуемость и делает футбол таким замечательным и таким интересным, игрой, в которую влюблены миллионы людей на всей планете. Так называемые народные журналисты, которые работают в личном качестве в соцсетях, как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули», — заявил Путин.

На встрече с президентом России присутствовали лучший игрок ЧМ-2010 в составе сборной Уругвая Диего Форлан, чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус, чемпион Европы 1988 года в составе сборной Нидерландов Марко ван Бастен, шестикратный победитель чемпионата Англии по футболу, победитель Лиги чемпионов 2008 года Рио Фердинанд, чемпион Европы 1992 года в составе сборной Дании Петер Шмейхель, олимпийский чемпион по футболу 1956 года, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян и другие легенды мирового футбола.

Напомним, чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сенсационно вышла в четвертьфинал, обыграв в 1/8 финала Испанию. Матч против Хорватии за выход в полуфинал состоится 7 июля в Сочи.