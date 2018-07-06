В Петербурге мужчина дважды продал раму от тяжёлой «полуторки» и его замучила совесть

С чистосердечным признанием пришел уроженец Карелии в 29-й отдел полиции Московского района Петербурга. Он повинился в том, что перехитрил коллекционеров, соблазнив их редкой теперь частью тяжелой военной «полуторки» – грузовика ГАЗ ААА.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию замученный угрызениями совести мужчина явился 5 июля. Он объяснил, что раму от «трёхоски» просто нашел, а когда понял, что кусок железа представляет собой редкость, выставил его на продажу. Любители подобного антиквариата нашлись быстро — первый коллекционер купил ее за 140 тысяч рублей. Но везение карела не покинуло, потенциальные покупатели продолжали звонить, и молодой человек поддался соблазну. Второй раз рама ушла за более скромные 80 тысяч рублей, но продавца охватило раскаяние. Полицейским он объяснил, что до преступления его довели долги. По данным «Фонтанки», чтобы с ними рассчитаться, ему не хватило бы и пяти рам — за мужчиной числятся долги по кредитам на сумму больше 700 тысяч рублей.

ГАЗ ААА — грузовой автомобиль с 6 колесами. Его производство началось в 1932 году на базе Ford, через два года автомобиль стал серийным. Строить эти машины продолжали до 1943 года, тогда завод в Горьком (сейчас – Нижний Новгород) был разрушен авиацией Люфтваффе. Всего было выпущено чуть больше 37 тысяч таких автомобилей, увидеть их можно в трех музеях — во Владивостоке, Нижнем Новгороде и деревне Падиково в Московской области.