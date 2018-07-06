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Туризм
06.07.2018 12:35
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Виза по фану: петербургский туристический бизнес просит упростить визовый режим после мундиаля

Электронные визы по образцу Fan-ID могут увеличить поток туристов в Петербург в пять раз и дать бизнесу десятки миллиардов рублей дополнительного дохода.

Виза по фану: петербургский туристический бизнес просит упростить визовый режим после мундиаля

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Чемпионат мира по футболу создал все предпосылки для взрывного роста числа гостей города. В интервью и блогах иностранные болельщики не устают восхищаться российским гостеприимством, обещают вернуться и привезти друзей.  Но это желание сразу пропадет, как только они осознают, сколько усилий надо приложить для оформления визы, опасаются туроператоры и отельеры.

Позиция федеральных властей пока оптимизма бизнесу не внушает. «Визовый режим, установленный в рамках чемпионата, продлён не будет», — заявил 5 июля в ходе пресс-конференции глава Ростуризма Олег Сафонов. Но власти Северной столицы и участники туристического рынка не теряют надежды. 

Об упрощении визового режима специально для Петербурга еще в 2017 году просил президента Владимира Путина губернатор Георгий Полтавченко. Речь шла о введении электронных виз, а также о свободном въезде для тех, кто прибывает в Северную столицу на самолете и намерен остаться на 72 часа. Спустя полтора года Смольный не получил ни положительного, ни отрицательного ответа: вопрос по-прежнему на рассмотрении. 

По мнению участников рынка, после окончания чемпионата мира самое время вернуться к этой теме. Новый глава комитета по туризму Евгений Панкевич уже пообещал бизнесменам продолжить работу своего предшественника Андрея Мушкарева на этом направлении. «Это действительно крайне важный и перспективный для роста турпотока проект», – заявил он «Фонтанке».

Лень — двигатель туризма

По подсчету Ростуризма, с начала чемпионата мира по футболу Россию посетили уже 5 млн иностранных гостей, из них 600 тысяч побывали в Северной столице. 

Но футбольные фанаты едут не в дополнение к обычным туристам, а вместо них. «Мы стоим с рекордно низкой для высокого сезона загрузкой», – говорит управляющий отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. «Бизнес принимающих компаний упал в 3 – 10 раз во время чемпионата», – добавляет глава Лиги туроператоров Петербурга Кирилл Соколов. Зато на подъеме оказался рынок общепита – рестораторов щедрость иностранных болельщиков приятно удивила. 

Принимающим компаниям и гостиницам остается только верить в обещание фанатов вернуться. «Но, скорее всего, туристы узнают про правила оформления визы, и желание  пройдет», – говорит Юнис Теймурханлы. Сейчас жители большинства стран должны оформить для въезда в Россию туристическую визу. Она выдается на 30 дней и дает право однократного или двукратного въезда. Кроме заполненной анкеты и стандартного пакета документов иностранец должен принести в консульство туристический ваучер, который подтвердит, что он оплатил туристические услуги конкретной фирме. Стандартный срок оформления 1 – 2 недели. Для жителей стран Шенгенского соглашения консульский сбор составляет 35 евро, для граждан США и Канады – 140 долларов. Стоимость оформления туристического приглашения 10 – 15 евро. Для некоторых стран, например Бразилии, Аргентины и Израиля, виза не требуется. Кроме того, виза не нужна круизным туристам при условии ночевки на борту.

Дело не столько в стоимости, сколько в процедуре оформления, уверен Юнис Теймурханлы. «Современный потребитель очень мобилен, но ленив: гостиницы и билеты давно можно заказать по интернету. Поэтому самый серьезный ограничитель массового туризма — это именно визы», – пояснил он. «На всех международных выставках нам говорят: отмените визы, и мы к вам поедем», – соглашается Кирилл Соколов.

Традиционное возражение властей против отмены виз — соображения безопасности. Но ведь ничто не мешает сделать визы электронными, считают в Смольном. «Качество информации и степень ее проверки при оформлении электронной визы выше, чем при подаче обычного документа», – говорит Евгений Панкевич.

 «Многие страны их уже используют. Механизм въезда болельщиков по Fan-ID показал, что это возможно в России, и это просто вопрос желания властей», – соглашается Юнис Теймурханлы. По сути, паспорт болельщика и является электронной визой: заявку можно оформить из своей страны и пользоваться ламинированным бейджиком как документом при пересечении границы. Во время мундиаля болельщики с таким документом из стран Ближнего Востока и Африки пытались пересечь границы Финляндии и Прибатики, чтобы попросить убежище, но эти случаи не носят массового характера. 

Мультипликативный эффект

Введение электронных виз даже для трехдневного визита в город позволит увеличить поток иностранцев в 5 – 10 раз и принимать по 15 – 20 млн гостей в год, уверен Юнис Теймурханлы. По его словам, прирост, в первую очередь, обеспечат жители европейских стран, которые смогут приезжать в Петербург на уик-энд. «Петербург — востребованное направление благодаря низкому курсу рубля, обилию достопримечательностей и современной инфраструктуре», – считает топ-менеджер. 

Поток из Европы в случае введения электронных виз мог бы увеличиться в 3 – 4 раза, оптимистичен, но не настолько, как Теймурханлы, Кирилл Соколов. «Как направление отдыха на 2 – 3 дня мы могли бы конкурировать с другими городами Восточной Европы, например Прагой и Будапештом», – считает он. По его словам, молодое поколение европейцев часто совершает поездки на выходные, но решение принимает максимум за неделю. Еще одно перспективное направление – приграничный туризм. Сейчас половина стоимости трехдневного тура для жителей Эстонии и Латвии — это цена визы. «Если путешествие подешевеет в два раза, турпоток увеличится в пять раз», – считает Кирилл Соколов.

По данным Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии, в среднем иностранец тратит в Северной столице 200 долларов в день, или 12,6 тысячи рублей по текущему курсу. Если правительство даст добро на электронные визы, петербургские отельеры, туроператоры, рестораны и ретейлеры только за счет европейских туристов смогут получить дополнительные 100 млрд рублей в год.

Также это могло бы привлечь транзитных пассажиров, которые путешествуют из Европы в Азию с пересадкой в Петербурге. «Мы могли бы конкурировать с Хельсинки как хаб», – говорит Кирилл Соколов. Юнис Теймурханлы тоже рассчитывает на мультипликативный эффект. «Выправится сезонность, и наконец появится импульс для развития лоукостеров: чтобы работать в России, им нужны большие потоки», – комментирует он.

В Смольном оценивают эффект более сдержанно. «Аналитика показывает, что страны, которые облегчали визовый режим, получали рост турпотока не менее чем на 30%», – говорит Евгений Панкевич. Но это все равно позволит Смольному выполнить за год пятилетний план развития отрасли. В соответствии с городской программой развития туризма, число иностранных гостей вырастет на 30% только к 2023 году.  

Впрочем, упрощение визового режима приветствуют не все участники туристической отрасли. «У операторов приема два друга: визовый режим и детская вера иностранцев в то, что у нас медведи по улицам ходят», – комментирует директор оператора «Лора Тревел» Николай Уржумцев. По его словам, электронные визы увеличат число самостоятельных туристов, что не позволит зарабатывать туристическим компаниям. 

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»

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