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Финляндия
06.07.2018 12:26
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Выходные в Финляндии 7 - 8 июля: Мощь ВМФ, величие оперы и азарт гонок

Савонлинну захватил оперный фестиваль, Турку готовится к масштабному параду кораблей, а в отдалённых уголках Суоми соревнуются в перетаскивании жён и гребле на церковных лодках.

Выходные в Финляндии 7 - 8 июля: Мощь ВМФ, величие оперы и азарт гонок

Wikipedia.org (public domain)

В субботу в Финляндии ожидается от +19 до +22 градусов Цельсия, на юге страны возможны грозы. В воскресенье похолодает на пару градусов, дожди пройдут не в южных и в восточных регионах Суоми.

7 июля в Хельсинки завершается фестиваль камерной музыки. В 19:00 в зале Хельсинкского университета прозвучит музыка Астора Пьяццолы и танго финских композиторов.

В первую субботу месяца в Киасме пройдёт экскурсия на русском языке. Посмотреть там сейчас действительно есть на что. Из основного – экспозиция одного из самых известных современных художников Великобритании Грейсона Перри с гобеленами и керамикой политической и социальной тематики и выставка дрэг-квин из Петербурга Владислава Мамышева-Монро. Экскурсия на русском стартует в 15:00, оплачивается только входной билет.

The Upper Class at Bay - Grayson Perry
The Upper Class at Bay - Grayson Perry

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В парке Алппипуйсто, который расположен неподалеку от луна-парка Линнанмяки, 7 июля состоится мероприятие для всей семьи Elephantasy. Посетителей ждут музыкальные и цирковые представления, также в парке можно устроить пикник, захватив еду с собой или купив угощение в одном из киосков стрит-фуда. В воскресенье там же устроят фестиваль Resonaari: 13 до 21 часа будет звучать рок и поп-музыка.

Если вы ищете места, где можно провести время, не потратив ни одного евроцента, загляните в наш гид по бесплатному Хельсинки.

В этот уик-энд Военно-морской флот Финляндии отмечает своё столетие в Турку. Главное действо развернётся перед музеем Forum Marinum. На реке Аура выстроятся корабли ВМФ Финляндии всех классов. Помимо них на праздник придут военные суда из семи других стран, например 135-метровый ракетный фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании Montrose. Желающие даже смогут подняться на борт кораблей. Организаторы, правда, предупреждают, что временно территория праздника станет военной, поэтому с рюкзаками и фотоаппаратами туда не пустят.

Фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании Montrose
Фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании Montrose
POA(Phot) Mick Storey/MOD, Wikipedia.org (Open Government Licence v1.0)

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Там же, в Турку, гремит старейший музыкальный фестиваль Финляндии Ruisrock. В этом году на нем выступят американский дуэт The Chainsmokers, DJ Marshmello, рэпер Tyler the Creator и Princess Nokia, а также финские музыканты Alma и Sunrise Avenue.
 
В Тампере 7 июля завершится фестиваль «На мосту Таммеркоски». Бесплатная дневная программа начнется на площади Кескустори в 14 часов. В 20 стартует вечерний концерт с участием финского рэпера Elastinen. Билеты стоят от 25 евро.
 
В Миккели проходит музыкальный фестиваль с участием солистов и оркестра Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым. На их выступлениях можно побывать и в субботу, и в воскресенье. Билеты стоят от 59 евро. А в усадьбе Кююхкюля в рамках фестиваля в воскресенье будут играть и танцевать свинг на мероприятии Summer Swing.
 
6 июля в Савонлинне начнется знаменитый оперный фестиваль. Откроет его «Пиковая дама», а в субботу в средневековом замке Олавинлинна на берегу озера Сайма прозвучит опера «Фауст». Билеты стоят от 60 евро.

Savonlinna Opera Festival

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А в 40 км от Савонлинны в местечке Сулкава устроят традиционную гребную регату, крупнейшее в Финляндии соревнование для гребцов. В нем спортсмены принимают участие и в одиночку, и парами, и большой компанией на традиционных церковных лодках, вмещающих 15 человек. В старину на них жители деревни добирались на службу в свой церковный приход. Состязания проходят с 1967 года и собирают тысячи зрителей. Длина маршрута составляет около 60 км.
 
7 июля в Сонкаярви (Восточная Финляндия) состоится чемпионат мира по перетаскиванию жен. Зрители смогут не только узнать, кто из мужчин быстрее всех перенесет свою женщину через полосу препятствий, но и побывать на конкурсе караоке, купить изделия ручной работы и продукты на ярмарке местных фермеров. Детей ждет батут и другие развлечения.

Hannu Keranen, Wife Carrying World Championship

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В Иматре проходит этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Imatranajo. В субботу, 7 июля, первые заезды начнутся уже в 9:00. В 13:00 состоится торжественный заезд в честь 80-летия мотоклуба Иматры с участием известного итальянского мотогонщика Джакомо Агостини. В воскресенье днем состоятся показательные заезды, а вечером гонки на 10 кругов среди всех классов мотоциклов. Трасса будет закрыта для транспорта в субботу с 9 до 20 часов, в воскресенье – с 8:30 до 18:30. Подробнее об изменении движения.

Также в эти выходные в Иматре ждет посетителей один из старейших передвижных луна-парков Финляндии Tivoli Seiterä. Аттракционы расположены на парковке торгового центра Mansikkapaikka. Билет стоит 5 евро, браслет на целый день – 31 евро.

7 и 8 июля в порту Лаппеенранты состоится пароходная регата. Подняться на борт судов-участников можно будет в субботу с 14.00 до 16.00 и в воскресенье с 10.00 до 12.00.

В Котке в субботу устроят русскоязычную экскурсию по городу на паровозике Hedda Stina.  Отправление в 13:30 с торговой площади (Kustaankatu, 1). Поездка обойдется в 5 евро.

Также на Котку можно полюбоваться с недавно открывшейся смотровой башни Хауккавуори. Бывшая водонапорная башня, построенная в 1920 году, расположена на самой высокой точке острова Коткансаари и достигает высоты 72 метра над уровнем моря. Билет стоит 2 евро.

Международная ярмарка в эти выходные приедет в Ювяскюля. Торговцы из разных стран разместятся на площади Лутаконаукио. В субботу за этническими товарами, деликатесами и изделиям ручной работы можно отправиться с 10 до 20 часов, в воскресенье – до 18 часов.

О событиях уик-энда в Петербурге читайте на "Афише Plus".

Хороших выходных!

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