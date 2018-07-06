На Зверинской пошел трещинами шестиэтажный дом, жильцов эвакуируют

Несущие стены жилого дома на Зверинской улице треснули. МЧС провело эвакуацию, администрация Петроградского района отказывается предоставлять информацию о степени опасности разрушений.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, утром 6 июля полиция и спасатели оцепили шестиэтажный дом на Зверинской улице, 20. В ГУ МЧС Петербурга уточнили, что в 10.25 поступила информация о трещинах в несущих стенах на втором и третьем этажах.

«Они образовались в результате проведения ремонтных работ. Нашими силами совместно с ГУЖА установлены двадцать распорок», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. Из дома временно выведены 25 человек. Заседает комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Пресс-секретарь Петроградского района Наталья Яковлева сообщила «Фонтанке», что никакой информации на данный момент она предоставить не может, надо ждать вечера.

Доходный дом на Зверинской построен в 1910 году. Капитальный ремонт не прошел, реконструкция тоже не проводилась. На портале «Наш Петербург» зарегистрированы десятки жалоб на плохое состояние здания. Управляет домом Жилкомсервис № 2 Петроградского района.