«СДМ-Банк» хочет обанкротить совладельца туроператора DSBW. Компания сообщила об уходе с рынка

«СДМ-Банк» намерен обратиться в арбитраж с требованием признать несостоятельным совладельца туроператора DSBW, индивидуального предпринимателя Карена Гончарова. Сообщение появилось 6 июля на портале сведений о банкротствах Fedresurs.ru.

Ранее, 3 июля, Карен Гончаров сообщил в Facebook о том, что DSBW прекращает работу, поскольку не может больше выполнять обязательства перед клиентами и банком.

В заявлении «СДМ-Банка» не уточняется, идет ли речь о собственной задолженности предпринимателя по кредиту или же о гарантийных обязательствах по займу компании. Исков к юрлицам DSBW в картотеке арбитража нет.

«Фонтанка» направила запросы в кредитную организацию и туристическую компанию.

Туроператор DSBW-Tours пришел на российский рынок в 1991 году. Компания занималась продажей горнолыжных, автобусных и экскурсионных туров по Европе и России. Главный офис организации находится в Москве, представительство есть и в Петербурге. Компания ведет деятельность через 3 юридических лица: ООО «Туроператор «ДСБВ-турс»», ООО «Континент ДСБВ-тур» и ООО «ДСБВ-турс-груп». Учредителем двух первых структур выступает Карен Гончаров, третьей — Валерий Пороховник.

По оценкам Российского союза туриндустрии, закрытие DSBW-Tours нарушит отпускные планы 1100–1200 россиян. По данным Ассоциации туроператоров России, клиенты туроператора могут рассчитывать на компенсацию понесенных потерь в полном объеме.

Одновременно с DSBW о проблемах и приостановке работы сообщили операторы «Натали Турс» и «Аврора БГ». Но в Ростуризме уверены, что о системном кризисе отрасли речь пока не идет.