СМИ: В Польше уничтожат 75 советских памятников

В Польше продолжают избавляться от монументов, установленных на территории страны в послевоенные годы. Изданию «Коммерсантъ» 6 июля стал известен полный список памятников, которые в скором времени могут исчезнуть из публичных мест в Польше. Соответствующие рекомендации были даны в 2018 году польским Институтом национальной памяти.

Памятники, которые подлежат демонтажу, установлены на территории 13 воеводств. Лишь четыре монумента находятся в крупных городах: Варшаве, Вроцлаве и Лодзи. Остальные объекты разбросаны по маленьким городкам и сельской местности. Больше всего монументов установлено в честь Красной армии, также в списке есть памятники в честь партизан, советско-польского братства по оружию, советских разведчиков и военнопленных.

Напомним, на днях неизвестные вандалы облили краской монумент советским воинам-освободителям в Вене. 5 июля посольство России выразило возмущение этим на своей странице в Facebook.