ФАС отменила итоги конкурса на 1,2 млрд на содержание трассы Москва - Петербург

ФАС России выявила нарушения при проведении конкурса на содержание трассы Москва – Санкт-Петербург, сообщается 6 июля на сайте службы.

Компания «МЮ-ТехЭнергоЦентр» пожаловалась в ФАС на действия управления федеральной автомагистрали Росавтодора при проведении закупки услуг по содержанию дороги. Начальная максимальная цена этого контракта составляла 1,2 миллиарда рублей.

Как выяснили антимонопольщики, заказчик предъявил избыточные требования к закупаемым товарам: например, «укрывистость высушенной плёнки эмали ПФ-115 должна быть не более 60 г/ кв. м, а отклонение геометрических размеров штучных форм для дорожной разметки не превышать 5 мм».

«В соответствии с нормами Закона о контрактной системе, участник закупки не обязан иметь в наличии закупаемые товары и предоставлять на этапе подачи заявок результаты технических исследований этих товаров. Такие требования являются избыточными и ограничивают конкуренцию на закупках. Позиция ФАС неоднократно была поддержана в суде», – заявил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.

Кроме того, росавтодоровское управление, по оценке ФАС, неправомерно отклонило заявку участника, сославшись на неверное заполнение характеристики одного из товаров. На самом же деле данные были указаны в соответствии с техническим заданием и не противоречили документации.

Теперь заказчик должен провести повторное рассмотрение поданных заявок.