МИД Китая: США развязали крупнейшую торговую войну в истории

Китай отреагировал на вступление в силу в США пошлин на импорт из Поднебесной. Как пишет 6 июля BBC, в китайском МИДе обвинили Штаты в развязывании «крупнейшей торговой войны в истории экономики».

«После того как США ввели пошлины против Китая, китайские меры против США вступили в силу незамедлительно», — цитирует издание слова пресс-секретаря МИД КНР Лю Кана.

В Пекине уже пообещали направить жалобу на действия США во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Напомним, 25%-ные пошлины на импорт целого ряда товаров из Китая (на 50 млрд долларов) в США вступили в силу 6 июля. Китай уже ответил такими же пошлинами на товары на сумму 34 млрд долларов. Дональд Трамп последовательно проводит протекционистскую политику — ранее также были введены заградительные пошлины на товары из Канады, Мексики и Евросоюза.