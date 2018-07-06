Пятеро сенегальцев пополнят список на выдворение после попытки прорваться в Финляндию

Еще пятерых гостей мундиаля ждут штрафы и выдворение. Но не в Европу, куда стремились пятеро граждан Сенегала 5 июля, а на родину.

Как стало известно «Фонтанке», сенегальцев задержали под вечер неподалёку от границы с Финляндией в поселке Красный Холм. Уже ночью 6 июля их доставили в отдел полиции Выборгского района области, где вручили протоколы о нарушении правил пребывания на территории России.

Тем временем пойманные там же 3 июля граждане Египта осуждены Выборгским районным судом. Они должны заплатить штраф в 5 тысяч рублей, выдворения им придется дожидаться в центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе.

Напомним, российские пограничники за время мундиаля развернули от государственных границ с Финляндией и Эстонией около 20 человек. Некоторым все же удалось бежать — за границей иностранцы просят убежища и статус беженца.