Возле ЖК «GreenЛандия» появятся три новые автобусные остановки

Setl City

Возле ЖК «GreenЛандия-1» и «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино» к середине июля появятся новые автобусные остановки. Они будут установлены на собственные средства Setl City для удобства жителей, которые теперь смогут доезжать на общественном транспорте практически до собственного дома.

Одна установка уже смонтирована на пересечении ул. Шувалова и Охтинской аллеи, три остальные появятся на перекрестках ул. Шувалова с бульваром Менделеева, Петровским бульваром и Ручьевским проспектом.

Монтаж автобусных остановок – очередной добровольный вклад девелопера Setl City в транспортную инфраструктуру микрорайона. В числе других застройщиков компания финансировала работы по строительству проезда под КАД, соединившего Верхнюю улицу с Мурино. Он был открыт в октябре прошлого года. В первой части проекта «GreenЛандия» Setl City за свой счет построила участок улицы Шувалова от Охтинской аллеи до Петровского бульвара, бульвар Менделеева от Воронцовского бульвара до ул. Шувалова, в «GreenЛандии-2» – Графскую ул. возле корпусов 2.1-2.4.

Setl City

Напомним, что проект «GreenЛандия-1» полностью завершен, а в июне этого года Setl City начала строить последнюю, десятую, очередь ЖК «GreenЛандия-2», состоящую из двух корпусов 2.12 и 2.13. В составе очереди будет возведен встроенно-пристроенный детский сад на 100 малышей.

Корпус 2.12 прямоугольной конфигурации расположен вдоль Воронцовского бульвара. Общая площадь объекта – более 39 тыс. кв. м. На первых этажах спроектированы коммерческие помещения метражом 1,8 тыс. кв. м. Соседний корпус 2.13 представляет собой здание П-образной формы, раскрытой в сторону двора. Плановый срок ввода в эксплуатацию последней очереди – 4 квартал 2019 года.

Эксклюзивным брокером проектов «GreenЛандия-1,2» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

ЖК GreenЛандия - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/ buildings/greenlandiya/ documents