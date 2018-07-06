Происшествия
Автомобиль инвалида, пропускавший пешеходов на Новоизмайловском, сбил женщину
Серьёзное ДТП произошло утром 6 июля на Новоизмайловском проспекте в Московском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Хонда» со знаком «Инвалид» остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей, и сзади в неё врезалась «Тойота Супра». «Хонда» откатилась вперед и сбила женщину-пешехода. Прибывшая карета скорой помощи увезла женщину в больницу.
Обстоятельства ДТП и степень вины участников выясняют правоохранительные органы.