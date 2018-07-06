СМИ: Певца Сергея Пенкина обокрали, пока он спал на скамейке

Известного российского певца и композитора Сергея Пенкина обокрали в центре столицы, пока он спал на уличной скамейке, пишет агентство городских новостей «Москва» 6 июля.

По данным источников издания, Пенкин обратился в полицию в четверг. Он сообщил, что ночью 1 июля пьяным уснул на скамейке на Кузнецком мосту. Как только «Серебряный принц» закрыл глаза и отключился, неизвестный злоумышленник воспользовался ситуацией и похитил у него золотую цепочку с золотыми же крестиком и иконой, кольцо, наручные часы, iPhoneX, а также 30 тысяч рублей.

Материальный ущерб Пенкин оценил в 1 миллион 10 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере и приступили к розыску вора.

Напомним, 1 июля отметилось в столице еще одной «золотой» кражей. Во время празднования победы российской сборной над Испанией со здания Следственного комитета по Московской области неизвестные украли табличку золотого цвета. Человека, оторвавшего от фасада трофей, найти пока не удалось. Зато в полицию пригласили мужчину, сфотографировавшегося с вывеской. Его отпустили после воспитательной беседы.