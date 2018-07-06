"Алмаз – Антей" примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ–2018

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

Выставка пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля в МВЦ "Екатеринбург–ЭКСПО". АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" продемонстрирует возможности производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

"Концерн продемонстрирует на выставке ИННОПРОМ-2018 свои возможности в качестве надёжного индустриального и финансово устойчивого партнера, внедрившего наиболее успешные методики по продвижению и сбыту продукции. Экспозиция Концерна станет площадкой для обсуждения сотрудничества с участниками рынков B2B и B2G для реализации проектов по разработке и выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения в рамках совместной деятельности", − заявил заместитель генерального директора по производственно-технологической политике Александр Ведров.

На объединённом выставочном стенде Концерна будет представлена конкурентоспособная серийная продукция и перспективные разработки, демонстрирующие различные варианты совместной деятельности Концерна и его партнеров. Соэкспонентами Концерна станут пять дочерних обществ.

ПАО "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина" представит натурные образцы малогабаритной вакуумной уборочной машины МК2000.

Ижевский электромеханический завод "Купол", продемонстрируют газовые инфракрасные излучатели, предназначенные для обогрева зоны нахождения человека, а также макет установки биохимической очистки промышленных стоков от ионов тяжёлых металлов.

ОАО "РАТЕП", представляет энергоэффективные светодиодные системы, предназначенные для освещения крупных промышленных объектов, транспортных узлов, портов, аэропортов,

ООО "ВКО "Символ" покажет образцы иглоударного и каплеструйного маркирующего оборудования, оборудование считывания меток и СУМ АСИП (системы управления маркированием автоматизированной системы идентификации и прослеживаемости продукции и материалов) для решения задач прослеживаемости и идентификации изделий, защиты от поставок неаутентичной продукции.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"