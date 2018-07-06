«Я - космонавт, сжигающий свой запал в одиночестве»: Трамп передал Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man

Лидеру КНДР передали подарок от президента США Дональда Трампа. Как пишет 6 июля южнокорейская газета Chosun Ilbo, диск с песней Rocket Man Ким Чен Ыну передал госсекретарь Майк Помпео, который прибыл в Северную Корею на переговоры.

Как рассказал источник издания, эту песню лидеры КНДР и США обсуждали во время своей первой встречи в Сингапуре в июне. Ким Чен Ын напомнил Трампу, что тот назвал его «человеком-ракетой» (Rocket Man, также переводится как «космонавт»). Американский президент в ответ поинтересовался, слышал ли его северокорейский коллега песню Элтона Джона. Выяснилось, что с творчеством британского певца Ким Чен Ын близко не знаком.

Трамп решил передать диск с песней через Помпео, рассказали источники Chosun Ilbo в Вашингтоне.

Отметим, песню Rocket Man написал постоянный автор Элтона Джона Берни Топин, она впервые вышла в альбоме Honky Château в 1972 году. Топина якобы вдохновил рассказ «Космонавт» (The Rocket Man) из сборника «Человек в картинках» Рэя Брэдбери. Припев к ней звучит следущим образом:

О, нет, нет, нет, я – космонавт,

Космонавт, сжигающий свой запал в одиночестве…

Неизвестно, пытался ли Дональд Трамп таким образом намекнуть на изоляцию Северной Кореи на международной арене.