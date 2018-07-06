Партнерская ипотечная программа: в чем выгода?

Партнерские ипотечные программы, условия которых отличаются от стандартных, банки разрабатывают совместно с брокерами недвижимости и застройщиками. Как не упустить уникальное предложение – в нашем материале.

Петербургская недвижимость

Что такое партнерская программа?

Это специальные льготные условия, которые банк предоставляет эксклюзивно для партнеров – ведущих брокеров недвижимости и крупных застройщиков. Они отличаются от стандартных программ дополнительными преференциями для клиентов: облегченный пакет документов, «зеленый коридор» при рассмотрении заявки, но главное – сниженные ставки. Пример – специальное предложение «Петербургской Недвижимости» и ВТБ. В июне банк снизил ставки по ипотеке на объекты Setl City на 0,7%.

С какой ипотечной ставкой от ВТБ можно купить квартиру в «Петербургской Недвижимости»?

Персональная ставка для покупателей квартир от Setl City составляет от 8,9%*. Более того, по партнерской программе снижен и первоначальный взнос – от 10% вместо стандартных 15%. Сниженная ипотечная ставка позволяет сэкономить на общих выплатах по процентам до 300 тысяч рублей, а также снизить ежемесячный платеж. Срок кредитования до 360 месяцев. Сумма кредита от 1 000 000 рублей на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и от 500 000 рублей на объекты, расположенные на территории Ленинградской области. Максимальный размер кредита – 60 млн рублей. Погашение кредита – аннуитетными платежами.

Как выбрать среди множества программ?

Прежде всего, нужно сформулировать общие требования к новому жилью: площадь и количество комнат в квартире, местоположение новостройки, характеристики локации и самого жилого комплекса. Во-вторых, оценить свои финансовые возможности: какой первоначальный взнос вы готовы внести и какой ежемесячный платеж будет комфортен для вашего бюджета. Затем, исходя из всех этих данных, уже составляется идеальная пара «цена квартиры + ипотечная программа». Банки предлагают множество программ для самых разных ситуаций: от стандартных на новостройки до индивидуальных, например, формула «Чем больше квартира, тем выгодней» от ВТБ, которая действует на квартиры свыше 65 кв.м. Сориентироваться самостоятельно бывает непросто.Основные условия программы включают: ставка от 8,9% на покупку квартиры площадью от 65 кв. м, первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемой недвижимости, комплексное страхование. Сумма кредита составляет от 600 тыс. до 60 млн руб., срок кридита до 30 лет.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования по программе «Чем больше квартира, тем выгодней» можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

Гарантированный выбор подходящей ипотечной программы – обращение в компанию, где сосредоточены предложения проверенных застройщиков и заключены партнерские отношения с ведущими банками. Клиенты «Петербургской Недвижимости» вместе с персональным менеджером выбирают одновременно и программу, и квартиру среди большого количества аккредитованных объектов.

Можно ли оформить ипотеку без очередей и длительного ожидания?

Не только доступная, но и комфортная ипотека – одно из основных преимуществ «Петербургской Недвижимости». Задача компании – помочь клиенту приобрести желаемую квартиру, а не просто одобрить кредит. Поэтому с момента обращения в компанию с клиентом работает персональный менеджер, в том числе по ипотечному кредитованию. Он помогает верно оформить и подать заявку в банк, а также собрать пакет документов, необходимых для подписания договора. Кроме того, наши покупатели могут бесплатно подобрать программу ипотечного страхования и получить консультацию юриста на всех этапах сделки.

Многие ли вообще сейчас берут ипотеку?

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за последние пять лет ипотека почти на четверть увеличила свою долю в структуре сделок на рынке строящегося жилья, значительно потеснив популярную раньше рассрочку и 100%-ю оплату. Прирост произошел во всех сегментах недвижимости Санкт-Петербурга, при этом самой востребованной ипотека стала среди покупателей объектов комфорт- и бизнес-класса. Если в 2013 году квартиры в данных сегментах в ипотеку приобретали лишь 41% и 23% покупателей соответственно, то по итогам 2017 года эти цифры возросли почти в 2 раза – до 66% и 44%. Изменился и портрет покупателя строящегося жилья. Благодаря доступности ипотеки и появлению новых комфортных программ, жилищными кредитами активно начала пользоваться молодежь от 25 до 35 лет, так как ипотечный платеж стал меньше платы за съем квартиры. Как правило, сегодня ипотеку берут на срок до 15 лет, но рассчитываются с банком быстрее – в среднем за 5-7 лет.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

**Предложение «Ставка по ипотеке снижена на 0,7%» действительно при условии заключения договора участия в долевом строительстве в отношении любого типа квартир в жилых комплексах застройщика с коммерческим наименованием ООО «Сэтл Сити» с использованием ипотечного кредита от банка ПАО ВТБ (ген. лиц. 1000 от 08.07.2015) по программе «Ипотека. Строящееся жилье». По условиям предложения для клиентов, приобретающих квартиры с использованием ипотечных средств по указанной программе, процентная ставка в рублях снижается на 0,7%. Процентная ставка в рублях на весь срок кредита составляет от 8,9% годовых в случае оформления комплексного страхования. Первоначальный взнос от 10% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования до 360 месяцев. Сумма кредита от 1 000 000 рублей на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и от 500 000 рублей на объекты, расположенные на территории Ленинградской области. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту – ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу по Кредиту за каждый день просрочки. Проектные декларации и адреса расположения жилых комплексов на сайте www.setlcity.ru. Подробности предложения на сайте www.3355555.ru или по тел. 33-55555