Ростуризм: У «Натали Турс» не хватит денег на выплаты компенсаций всем клиентам

Финансовых гарантий «Натали Турс» не хватит, чтобы выплатить компенсации всем клиентам. Об этом 6 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс».

Пресс-секретарь Ростуризма Ирина Тюрина пояснила, что проблемному туроператору удалось продать около 10 тысяч туров с вылетом до октября на 15 миллионов долларов (около 958 миллионов рублей). При этом общая сумма финансовых гарантий «Натали Турс» составляет всего 150,5 млн рублей.

«Если разделить финансовую гарантию туроператора в размере 150,5 млн руб. и фонд персональной ответственности в размере 6 млн руб. на всех туристов, получится по 15,6 тыс. на человека. То есть финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим»,— подвела итог Ирина Тюрина.

5 июля президент «Натали Турс» объявил о старте выплаты компенсаций. Однако клиенты, которые пользовались услугами туроператора, сразу заподозрили, что денег на всех не хватит. За 4 июля на прямые финансовые выплаты было направлено всего 800 тысяч рублей, тогда как туры у компании стоили и по 200 тысяч, и значительно дороже.

В этот же день глава Ростуризма Олег Сафонов пообещал, что в течение двух недель в Россию вернут свыше трех тысяч клиентов «Натали Турс», находящихся сейчас за границей.

Напомним, 4 июля глава компании Владимир Воробьев заявил об аннулировании всех путевок, а в проблемах компании обвинил успехи российской сборной по футболу.

В Петербурге работает «горячая линия» Роспотребнадзора для пострадавших клиентов «Натали Турс». Дозвониться до специалистов можно по телефонам: (812) 575-87-93 и 8-800-555-49-43.

Напомним, в Ростуризме также обеспокоены проблемами «Натали Турс» и закрытием DSBW-Tours. В отраслевом федеральном агентстве создали штаб, в который также можно позвонить. Проблемы испытывают и две петербургские организации – «Матрешка-Тур» уже закрылась и готовится выплачивать компенсации, а ранее принадлежавшая ей, но проданная из-за долгов «Аврора БГ» приостановила чартерную программу.