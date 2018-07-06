NEWПИТЕР* – жилой комплекс года по версии Urban Awards 2018

АО «Строительный трест»

По итогам юбилейной, десятой федеральной премии Urban Awards 2018, церемония награждения которой состоялась 5 июля в Санкт-Петербурге, квартал NEWПИТЕР* компании «Строительный трест» был признан жилым комплексом года комфорт-класса Ленинградской области.

Премия Urban Awards впервые за 10 лет проходила в Санкт-Петербурге – ранее местом вручения региональных наград была Москва. В общей сложности в Urban Awards 2018 приняли участие 135 проектов из российских городов: Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Сыктывкара, Владивостока, Калининграда, Казани, Уфы, Перми и других.

Оценивая проекты, жюри Urban Awards особое внимание уделяло внимание таким критериям как местоположение, архитектурное решение, планировки, техническое оснащение, внутренняя инфраструктура и охрана, концепция внутреннего двора, стоимость квадратного метра и соотношение цена/качество, материалы строительства и обеспеченность парковочными местами.

«Нам очень приятно, что масштабный проект NEWПИТЕР* высоко оценен профессиональным сообществом в рамках престижной федеральной премии. NEWПИТЕР* – один из успешных объектов комплексного освоения территории в нашем регионе, и он назван так неслучайно. «Новый Питер» означает новый формат комфортной жизни в ближайшем пригороде мегаполиса рядом с царскими резиденциями и Финским заливом», – прокомментировал директор по продажам АО «Строительный трест» Сергей Степанов.

Напомним, год назад NEWПИТЕР* также стал обладателем награды конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области» в номинации «Лучший новый микрорайон».

В финал премии Urban Awards 2018 также вышли и другие проекты компании «Строительный трест»: жилой комплекс OSTROV в номинации «Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-Петербурга», а также МФК GRANI и AVATAR в номинации «Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Санкт-Петербурга».

*Нью Питер

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "OSTROV" - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

МФК GRANI – застройщик ООО «Инвестиционная компания «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/