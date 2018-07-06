ЖК «Притяжение»: еще больше интересных квартир на Выборгской набережной

Setl City

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи нового корпуса жилого комплекса «Притяжение» от Setl City. Проект бизнес-класса, вышедший на рынок этой весной, сразу «притянул» внимание покупателей, продемонстрировав высокий темп продаж.

Старт нового корпуса пополнил предложение квартир на Выборгской набережной. В жилом комплексе «Притяжение» представлены квартиры разнообразных планировок, в том числе с террасами на верхних этажах, а также с авторской отделкой «Итальянские коллекции» от Setl City.

Седьмой корпус – уютный дом на 173 квартиры. Он удобно расположен рядом с одной из трех центральных входных групп с зоной ресепшн, охраной и элегантным лобби для встречи гостей.

Setl City

Жилой комплекс бизнес-класса «Притяжение» возводится вдоль улицы Александра Матросова, между Выборгской набережной и Большим Сампсониевским проспектом. До станции метро «Лесная» — всего 11 минут ходьбы. В составе проекта будет построено семь домов высотой 9 этажей, расположенных зеркально относительно друг друга. Архитектурный облик проекта сочетает в себе классику, отраженную в четких линиях и симметрии, и современный стиль. В отделке фасадов применяются натуральный камень и фактурный керамогранит, предусмотрены панорамные окна с безрамным остеклением на последних этажах, эффектные эркеры, открытые террасы. Благодаря благоустроенному двору с детскими площадками, пешеходными дорожками, беседками и теннисными столами придомовая территория станет любимым местом для отдыха жителей. Также предусмотрен детский сад, рассчитанный на 200 малышей.

Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость». Узнать подробности о новом жилом комплексе «Притяжение» вы можете по телефону 33-55555 или оставьте заявку на обратный звонок, и менеджер компании перезвонит вам в удобное время.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations