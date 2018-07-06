Полицейский из петербургского метро промышлял кражей чугунных крышек от люков

Крышки от люков с завидной регулярностью исчезали в Волосовском районе Ленинградской области. Но теперь коммунальщики могут наконец вздохнуть спокойно. Пропажу нашли на заднем сиденье машины, управлял которой полицейский из Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», с заявлением в полицию Волосовского района 5 июля пришел директор «Волосовских коммунальных систем». Коммунальщик посетовал на частую проблему — опять с люков сняли крышки, только за одну ночь 21 июня в деревне Рабитицы пропало чугуна на 10 тысяч рублей.

В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы остановили «Ладу». У водителя не было документов на машину, но на заднем сиденье нашлась часть пропажи — шесть волосовских люков. 27-летний уроженец Ленобласти отпираться не стал и повинился не только в краже, но внезапно и в том, что он коллега задержавших его полицейских. В свободное от кражи люков время житель Волосово бдительный страж порядка в петербургском метро. Машину вместе с похищенным изьяли с места происшествия.

По данным 47 News, вскрытие канализационных колодцев для задержанного промысел, в районной полиции уже есть информация о его причастности к краже как минимум 60 крышек. В соцсетях полицейский своим хобби не хвастается, а вот о работе в МВД упоминает. Возможно, на преступное ремесло его толкнула скромная зарплата и прибавление в семействе — профиль стража порядка заполнен фотографиями годовалого сына.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Проводится служебная проверка. В случае доказательства вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с нормами действующего уголовного законодательства. Его непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», – прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.