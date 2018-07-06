Школьница из Кронштадта докричалась с балкона до полиции, когда ей угрожали убийством

В Кронштадте возбуждено редкое дело по угрозе убийством. Под следствием молодой человек. Полиция приехала на вопли 16-летней и успела отобрать нож.

По информации «Фонтанки», днем 5 июля в полицию Кронштадта позвонили жители с Флотской улицы, сообщив, что на балконе дома 21 стоит девушка и просит помощи, крича, что ее хотят убить. Приехавший наряд полиции сумел попасть в квартиру, где они застали 18-летнего юношу, судя по всему, невменяемого от наркотиков. Сотрудники изъяли у него нож, а далее при поддержке прокуратуры района в дознании в отношении него возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».

Причиной же конфликта, как это бывает при употреблении психотропных веществ, явилась какая-то бытовая ерунда.