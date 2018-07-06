Дождь в Петербурге: Пискарёвский встал из-за отказа светофора, на Ириновском потоп

Дорожное движение утром 6 июля в Санкт-Петербурге местами осложняет дождь, точнее – его последствия.

На Ириновском проспекте на проезжей части скопилась вода: вероятно, не справляется ливневая канализация. «Если будете проезжать по Ириновскому мимо авторынка, то не забудьте вёсла», – шутят горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Из-за неработающего светофора (иногда они дают сбои во время дождя) на перекрёстке Свердловской набережной и Пискарёвского проспекта случился, по словам автомобилистов, «ад». Сломался светофор, по данным пользователей «Яндекс.Карт», и на Красногвардейской площади.

Плотные пробки образовались на Свердловской набережной, на подъездах к Красногвардейской площади, на шоссе Революции. Плотность движения на Пискарёвском проспекте в направлении центра города сервис «Яндекс.Пробки» оценил в 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

В целом в городе «жёлтые» 4 балла – это норма.

Утром максимальная загруженность дорог, по оценке «Яндекса», составила также 4 балла, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 1 балл меньше, чем обычно.

Наиболее загруженные магистрали утром: Пискарёвский проспект в центр (8 баллов), Гражданский проспект в центр (6 баллов), Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Октябрьской набережной (6 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Октябрьской набережной (6 баллов, что на 2 балла выше обычного), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов, что на 2 балла выше обычного), Гражданский проспект в центр (6 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Также обнаружены несколько магистралей с нехарактерно свободным движением: Приморский проспект в центр (0 баллов, что на 2 балла ниже обычного), Ленинский проспект к Маршала Жукова (4 балла, что на 2 балла ниже обычного).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

8:39, внутренняя сторона КАД, 9 км, от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

9:24, внутренняя сторона КАД, 7,5 км, от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

1:12, внешняя сторона КАД, 3,6 км, от Дачного проспекта до Пулковского шоссе. Пробка продержалась 10 минут.

9:56, Садовая улица, набережная Лебяжьей канавки, 3,3 км, от проспекта Римского-Корсакова до Дворцовой набережной. Пробка продержалась 40 минут.

8:58, Мурманское шоссе, Народная улица, 3,2 км, от КАД до Дальневосточного проспекта. Пробка продержалась 30 минут.