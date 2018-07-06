«Уральские авиалинии» расширяют присутствие в аэропорту Пулково

фото:Александр Ткачев/ "Уральские авиалинии"

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в летнем сезоне 2018 года открыла шесть новых направлений полетов из Санкт-Петербурга.

Перевозчик начал выполнять регулярные рейсы из аэропорта Пулково в Бухару, Ургенч, Фергану (Узбекистан), в один из крупнейших европейских хабов Франкфурт-на-Майне (Германия), а также чартерные программы в Пальма-де-Майорку (Испания), на Родос (Греция).

Указанные маршруты являются новинками в расписании полетов «Уральских авиалиний» из Северной столицы. С учетом вновь открытых рейсов, маршрутная сеть авиакомпании в Пулково включает 25 регулярных и чартерных направлений: Анталья, Бодрум (Турция), Барселона, Пальма-де-Майорка, (Испания), Батуми, Тбилиси (Грузия), Бухара, Наманган, Ургенч, Фергана (Узбекистан), Душанбе, Худжанд (Таджикистан), Ереван (Армения), Ларнака (Кипр), Ош (Киргизия), Овда, Тель-Авив (Израиль), Пекин (Китай), Родос (Греция), Франкфурт-На-Майне (Германия), а также Екатеринбург, Калининград, Москва, Симферополь, Сочи.

Фото из архива компании "Уральские авиалинии"

«Уральские авиалинии» входят в пятерку лидирующих перевозчиков Пулково по объему пассажиропотока. За шесть месяцев 2018 года, авиакомпания обслужила в воздушной гавани Санкт-Петербурга 423 тыс. человек, на 11,9% превысив показатель за аналогичный период 2017 года.

Для удобства пассажиров и повышения скорости обслуживания авиакомпания в текущем летнем сезоне дополнительно открыла в Пулково круглосуточную стойку приема багажа для зарегистрированных авиапутешественников.

«Уральские авиалинии» дважды (в 2015 и 2016 годах) становились лауреатом премии аэропорта Санкт-Петербурга для авиаперевозчиков LED Together за наиболее динамичное развитие маршрутной сети.

Аэропорт Пулково занимает четвертое место в России по объему пассажиропотока. За пять месяцев 2018 года воздушная гавань города не Неве обслужила 6 млн. пассажиров, на 11% превысив результат за аналогичный период 2017 года. Маршрутная сеть включает более 150 внутренних и международных направлений полетов. Международный консорциум «Воздушные Ворота Северной Столицы» является главным оператором аэропорта Пулково с 2010 года. Компания на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и реализует проект его реконструкции и развития без привлечения бюджетных средств.