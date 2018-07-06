На Украине во время учений разорвало миномёт. Погибли трое военных, девять - в госпитале

Миномет разорвало во время занятий по боевой подготовке на Украине ранним утром 6 июля. Инцидент произошел на Ровенском общевойсковом полигоне, сообщает пресс-служба командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В результате взрыва орудия прямо на огневой позиции трое военнослужащих погибли на месте, а еще девять человек получили ранения. Точные причины произошедшего пока неизвестны. По факту проводится расследование.

На время разбирательства все бригадные тактические учения с боевой стрельбой на полигоне приостановили.