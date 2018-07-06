Трамп заявил, что всю жизнь готовился к встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал своим сторонникам, сколько времени он потратил на подготовку встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.

Во время выступления перед своими сторонниками в штате Монтана американский лидер заявил, что готовился к переговорам буквально «всю жизнь».

«Буду ли я готов к встрече с Путиным? Абсолютно. Я к этому всю свою жизнь готовился», — цитирует 6 июля главу Белого дома CNN.

Трамп добавил, что «ладить с Россией и с другими странами — это хорошо».

Отметим, что в столице Финляндии президенты двух стран будут говорить с глазу на глаз. По предварительной информации, Путин и Трамп обсудят двухсторонние отношения, конфликты в Сирии и на Украине, предполагаемое вмешательство Кремля в президентские выборы, а также другие вопросы.

Американские СМИ сообщили, что встреча пройдет в президентском дворце в центре Хельсинки. Финские власти информацию пока не подтвердили. Отметим, что именно в этом здании вели переговоры Михаил Горбачёв и Джордж Буш в 1990 году.