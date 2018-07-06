18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +18
$ 63.26р
73.96р
12:29 06.07.2018
Расширенный поиск

Власть
06.07.2018 09:52
Печать

Трамп заявил, что всю жизнь готовился к встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал своим сторонникам, сколько времени он потратил на подготовку встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.

Во время выступления перед своими сторонниками в штате Монтана американский лидер заявил, что готовился к переговорам буквально «всю жизнь».

«Буду ли я готов к встрече с Путиным? Абсолютно. Я к этому всю свою жизнь готовился», — цитирует 6 июля главу Белого дома CNN.

Трамп добавил, что «ладить с Россией и с другими странами — это хорошо».

Отметим, что в столице Финляндии президенты двух стран будут говорить с глазу на глаз. По предварительной информации, Путин и Трамп обсудят двухсторонние отношения, конфликты в Сирии и на Украине, предполагаемое вмешательство Кремля в президентские выборы, а также другие вопросы.

Американские СМИ сообщили, что встреча пройдет в президентском дворце в центре Хельсинки. Финские власти информацию пока не подтвердили. Отметим, что именно в этом здании вели переговоры Михаил Горбачёв и Джордж Буш в 1990 году.

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
фото:Александр Ткачев/ "Уральские авиалинии"
06.07.2018 12:03

«Уральские авиалинии» расширяют присутствие в аэропорту Пулково

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в летнем сезоне 2018 года открыла шесть новых направлений полетов из Санкт-Петербурга
Setl City
06.07.2018 11:31

Возле ЖК «GreenЛандия» появятся три новые автобусные остановки

Возле ЖК «GreenЛандия-1» и «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино» к середине июля появятся новые автобусные остановки. Они будут установлены на собственные средства Setl City для удобства жителей, которые теперь смогут доезжать на общественном транспорте практически до собственного дома.
АО «Строительный трест»
06.07.2018 10:46

NEWПИТЕР* – жилой комплекс года по версии Urban Awards 2018

По итогам юбилейной, десятой федеральной премии Urban Awards 2018, церемония награждения которой состоялась 5 июля в Санкт-Петербурге, квартал NEWПИТЕР* компании «Строительный трест» был признан жилым комплексом года комфорт-класса Ленинградской области.
Setl City
06.07.2018 10:44

ЖК «Притяжение»: еще больше интересных квартир на Выборгской набережной

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи нового корпуса жилого комплекса «Притяжение» от Setl City. Проект бизнес-класса, вышедший на рынок этой весной, сразу «притянул» внимание покупателей, продемонстрировав высокий темп продаж.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2018 16:00

Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по ипотеке

С 1 июля Банк «Санкт-Петербург» изменил условия ипотечного кредитования. Снижены ставки по большинству программ продуктовой линейки банка.
Магазин "Кей"
05.07.2018 15:20

Советы экспертов КЕЙ, которые помогут продлить жизнь наушникам

Для того чтобы ваши наушники служили вам верой и правдой долгое время, эксперты КЕЙ рассказали, чего не стоит делать с наушниками, где у них слабые места и как их укрепить
ГК «Эталон»
05.07.2018 12:12

В компании по эксплуатации недвижимости ГК «Эталон» в СПб сменился гендиректор

Новым генеральным директором петербургского АО «Сервис-Недвижимость», занимающегося сервисным управлением недвижимости и входящего в Группу «Эталон», назначена Алла Винник
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.07.2018 11:52

В ЖК «Тридевяткино царство» началось строительство последнего жилого дома

Началась активная фаза строительства, последнего, 11 корпуса, в микрорайоне комплексной застройки «Тридевяткино царство» в Мурино. С 2011 года группа компаний «УНИСТО Петросталь» построила на территории 22 Га 8 жилых домов на 3507 квартир и детский сад, который могут посещать 300 детей
АО «Издательский дом «Три короны»
04.07.2018 19:50

Фестиваль Metro Family Day пройдёт в Петербурге в 5-й раз

21-22 июля (с 11.00 до 20.00) на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова развернётся целый город для детей, где каждый найдёт себе развлечение по душе
Setl City
04.07.2018 17:59

Стартовали продажи новых квартир в ЖК «Чистое небо» от Setl City

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые квартиры в 4-м корпусе ЖК «Чистое небо» от Setl City, который возводится в Приморском районе.
ГК «Эталон»
04.07.2018 15:36

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще тремя банками

Новый жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты, получил аккредитацию трех банков – ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк» и АО «Райффайзенбанк.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
04.07.2018 13:22

Аэрофлот получил сорок пятый самолёт Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок пятым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Самолету с бортовым номером RA-89113 присвоено имя «А. Маресьев», в честь легендарного советского лётчика.