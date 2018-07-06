Камчатка колеблется. В Тихом океане произошло второе за несколько часов землетрясение

Второе за несколько часов землетрясение магнитудой 3,6 произошло у берегов Камчатки 6 июля. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС

«По данным сейсмостанции «Петропавловск» 6 июля в 16:32 по камчатскому времени (07:32 мск) в акватории Тихого океана на глубине 110 километров произошло второе сейсмособытие», — говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился в 21 км от берега и в 91 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Жители города ощутили подземные толчки силой до 2 баллов.

По данным ведомства, в результате землетрясения жертв и разрушений нет. Специалисты также заявили об отсутствии угрозы цунами.

Ранее утром у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7.