Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над мальчиком на протяжении 4 лет

Житель Петербурга был задержан по подозрению в педофилии в своей квартире в Адмиралтейском районе 5 июля. Туда, как уверяет мать 15-летнего пострадавшего, задержанный в течение четырех лет водил ее сына.

Как стало известно «Фонтанке», петербурженка заявила о насильственных действиях сексуального характера над подростком ночью 5 июля. В полиции она рассказала, что 20-летний знакомый ее сына якобы насиловал его с 2014 года.

Молодого человека задержали в тот же день в его квартире, с возбуждением уголовного дела затягивать также не стали.