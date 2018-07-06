В Тбилиси при стрельбе ранили зятя президента Грузии

Вооруженное нападение на зятя президента Грузии Миндию Гогочури произошло в Тбилиси в ночь на 6 июля. Он госпитализирован с тремя пулевыми ранениями, передает РБК со ссылкой на телеканал «Рустави 2».

По данным телеканала, Гогочури уже прооперировали. О его состоянии пока ничего не сообщается.

Телеканал Imedi добавляет, что в связи с инцидентом полиция начала следствие по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность нападавшего.

В середине января 2017 года Гогочури и его друг получили ранения в ходе стрельбы на улице Баланчивадзе в Тбилиси.