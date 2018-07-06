В Петербурге пожилой букинист отобрал у вооруженного налетчика картину

Магазин «Старая книга» на Рижском проспекте в Петербурге навестил опухший налетчик. Он ранил ножом продавца и пытался забрать картину, но с добычей пришлось расстаться — задержать разбойника пытался 70-летний директор антикварной лавки.

Как стало известно «Фонтанке», вступиться за продавца и имущество уроженцу Северной Кореи пришлось в разгар рабочего дня 5 июля. Около двух часов дня к нему из соседнего отдела прибежала 57-летняя продавщица, из плеча у нее сочилась кровь. Пожилой мужчина не растерялся и бросился отвоевывать имущество. Он попытался задержать налетчика, но тому удалось вырваться. Картина после падения осталась без рамы и стекла, но в магазине. Больше досталось продавщице — в больницу ее увезли в тяжелом состоянии. Из примет нападавшего сотрудники «Старой книги» смогли описать черную одежду и опухшее лицо.

Отметим, магазин специализируется на редких, антикварных изданиях книг. Например, там можно приобрести «Историю государства Российского» Карамзина 1833 года издания, стоят 12 томов 750 тысяч рублей. Картины в каталоге не значатся, ущерб директор магазина оценил в три тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».