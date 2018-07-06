В Минсельхозе хотят отменить льготный НДС для некоторых продуктов

В Минсельхозе предложили отменить льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для продуктов с заменителями молочного жира. Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности министерства полагает, что таким образом на рынке доля подобной продукции сократится в пользу натурального молока.

Как 6 июля пишет РБК, вопрос о повышении ставки НДС обсуждался на совещании по вопросу регулирования рынка молока и молочной продукции. Сейчас для продуктов с заменителями молочного жира действует 10-процентная ставка налога. Минсельхоз выступил с инициативой повысить ее до 18, а после и до 20 процентов, если будет принят соответствующий законопроект.

Пресс-служба Минсельхоза пока не ответила на запрос РБК.

Льготная ставка НДС 10%, согласно ст. 164 Налогового кодекса РФ, распространяется на большинство продуктов питания, в том числе на овощи, крупы, молоко, хлеб, мясо, рыбу (за исключением деликатесов). Такой же ставкой налога облагаются товары для детей, в том числе одежда и обувь. Льгота распространяется и на периодические печатные издания и книжную продукцию (за исключением изданий рекламного и эротического характера), а также на лекарственные средства и медицинские изделия. Кроме того, по ставке 10% облагаются услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа.

Законопроект о повышении НДС до 20% с 1 января 2019 года правительство внесло в Госдуму 16 июня, и он уже прошел первое чтение.

Понятие «молокосодержащие продукты» закреплено в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». К молокосодержащим относятся молочные продукты, в которых помимо молока и продуктов его переработки есть и немолочные компоненты. В таких продуктах разрешено заменять до 50% молочного жира. Чаще всего заменителем выступают растительные жиры, в частности пальмовое масло. К молокосодержащим относятся, в частности, сырные продукты и спреды, которые занимают значительную долю на рынке.

Такие товары, как уточняет агентство, стоят дешевле продуктов из цельного молока. Например, у творога из цельного молока и с его заменителями разница в себестоимости может достигать 10–15%, у сыра — около 20%.