Военные раскрыли число дронов в российской армии

Российская армия вооружена более чем 1900 беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил ​начальник Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба генерал-майор Александр Новиков. Интервью опубликовано в газете «Красная звезда» 6 июля.

По его словам, отвечающее за дроны управление создали еще в 2013 году. С тех пор, в каждом военном округе появились части и соединения беспилотников. Генерал-майор привел данные по Сирии, где такие аппараты совершили 23 тысячи вылетов, проведя в воздухе около 140 тысяч часов, обеспечивая использование высокоточного оружия.

Также армейские беспилотники участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий, искали терпящих бедствие, контролировали ход строительства крупных военных объектов.

Новиков добавил, что в настоящее время завершается разработка перспективных комплексов с многоцелевыми дронами большой дальности и продолжительности полета, превосходящих по своим характеристикам зарубежные аналоги. В феврале в Минобороны анонсировали разработку тяжелого сверхзвукового стратегического беспилотника.