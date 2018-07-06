В Японии казнили основателя секты «Аум Синрикё» и шесть её лидеров

Власти Японии привели в исполнение смертный приговор в отношении основателя секты «Аум Синрикё» (запрещена в России, как террористическая организация) Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото). Вместе с ним были казнены еще шестеро руководителей секты, которые участвовали в организации теракта в токийском метро в 1995 году и других преступлениях.

Как 6 июля сообщает РБК со ссылкой на телеканал NHK, судебные разбирательства по делу секты и ее основателя длились более 20 лет. Самый громкий теракт, совершенный членами секты, — распыление нервно-паралитического вещества зарин в токийском метро 20 марта 1995 года. Газ распылили пять раз на трех ветках подземки. Погибли 13 человек, серьезные ранения получили 50 человек, а всего пострадали более 6 тыс. ​человек.

В феврале 2004 года суд приговорил Асахару к смерти через повешение (он был признан виновным по 13 пунктам обвинения из 17, в том числе в планировании и организации теракта в метро), его адвокаты пытались обжаловать приговор и дошли до Верховного суда, но он отказал им в апелляции в сентябре 2006 года.

Секта «Аум Синрикё» была основана в 1984 году Сёко Асахара (имя при рождении — Тидзуо Мацумото), он называл себя Христом и предрекал третью мировую войну, которая приведет к концу света в 1997 году. Спасение он обещал только членам секты. Ее отделения были открыты во многих странах, в том числе в России.

19 января 2018 года состоялся последний судебный процесс по делу секты. Верховный суд Японии отклонил жалобу на приговор бывшему члену секты Кацуя Такахаси, признанным виновным в причастности к теракту в токийском метро, совершенном в 1995 году. Такахаси удавалось 17 лет скрываться от властей, но в итоге он был задержан в 2012 году. Помимо причастности к теракту в метро его также обвиняли в причастности к убийству сотрудника компании в городе Осака с использованием нервно-паралитического отравляющегося вещества VX, похищению и убийству токийского чиновника, взрыву в здании столичного правительства.

В 2015 году токийский суд признал Такахаси виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорил его к пожизненному заключению. Защита обжаловала приговор, но высшая судебная инстанция оставила его в силе.