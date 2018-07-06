В сети опубликованы 250 испытаний американских ядерных бомб

Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса из Калифорнии рассекретила видеозаписи испытаний 50 и 60-х годов XX века.

На официальной странице в YouTube https://www.youtube.com/user/LivermoreLab/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=13 амерканской лаборатории выложили 250 видео американских ядерных испытаний прошлого века. Больше часть видеозаписей относится к взрывам, которые проходили на полигоне в штате Невада и одной из последних операций США в Тихом океане в 1962 году.

"Мы надеемся, что нам больше никогда не придется использовать ядерное оружие, – говорится в пресс-релизе лаборатории, занимающейся американской ядерной программой. – Думаем, что если мы покажем историю и то, какова реальная сила этого оружия, люди неохотно будут применять его в будущем".

Напомним, что с 1945 по 1962 годы США провели около 210 ядерных испытаний, лишь часть которых была ранее рассекречена. Лаборатория имени Лоуренса планируют опубликовать сохранившиеся видео других взрывов.

Стоит отметить, что на основном ядерном полигоне СССР на архипелаге Новая Земля было произведено всего 132 ядерных взрыва. Он был закрыт в 1990 году.