Путин и Трамп захотели поговорить один на один

Во время переговоров США и России в Хельсинки 16 июля президенты стран проведут переговоры с глазу на глаз.

Посол США в России Джон Хантсман рассказал о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, заявив, что главы государств проведут переговоры в нескольких форматах: ланч, заседание делегаций и разговор тет-а-тет.

Во время брифинга для СМИ Хантсман также отметил, что хельсинкский саммит отвечает интересам Америки. По его словам, Дональд Трамп решил, что "пришло время для контакта с Владимиром Путиным", так это необходимо России, США и всему миру. Глава американской дипмиссии сравнил предстоящую 16 июля встречу глав государств с историческими переговорами Рональда Рейгана и Михаила Горбачева.

Хантсман считает, что американцы хотят разобраться в причинах кризиса в отношениях России и США. Однако он подчеркнул, что американская сторона хотела бы, чтобы Россия понесла ответственность за свои действия на международной арене.