Трамп уволил шиковавшего министра

Президент США остранил от занимаемой должности министра окружающей среды, которого критиковали за нецелевое использование бюджета.

"Я принял отставку Скотта Прюитта, главы Агентства США по охране окружающей среды", – написал в своем твиттере Дональд Трамп. Президент не стал подвергать критике политика, отметив, что на своем посту он проделал "выдающуюся работу".

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will...