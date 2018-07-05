Главный тренер сборной Уругвая назвал российский мундиаль лучшим в истории

Главный тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес назвал чемпионат мира в России лучшим в истории.

- Если сравнивать с прошлыми турнирами, думаю, что здесь все организовано лучше, особенно в плане безопасности. На мой взгляд, это вообще самый лучший турнир в истории, – сказал Табарес на предматчевой пресс-конференции.

6 июля в Нижнем Новгороде уругвайцы проведут встречу 1/4 финала ЧМ-2018 против национальной команды Франции. 7 июля сборная России в Сочи сыграет со сборной Хорватии.