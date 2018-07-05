Подполковник СКР арестован по делу о взятке 5 млн

Начальник Ленинградского следственного отдела Северо-Западного управления на транспорте СКР Роман Русаков арестован в Петербурге по делу о взятке 5 млн рублей. Вину он не признает.

Как сообщает 5 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, Петроградский суд вынес постановлении и заключении Русакова под стражу до 3 сентября. Ему предъявлено обвинение по статье 290 часть 6 УК «Получение взятки в особо крупном размере».

Предполагаемый посредник Мушег Товмасян тоже арестован на два месяца. Он признался.

По версии следствия, 36-летний Русаков и 56-летний Товмасян решили получить 5 млн рублей от фигуранта уголовного дела о выброшенном из автомобиля таможеннике. Николай Шуляр должен был заплатить деньги за изменение меры пресечения и смягчение квалификации. Русаков и Товмасян задержаны накануне.

В Петроградском суде их брали под стражу без лишних ушей. Прокурор проявил гуманизм и позаботился о чести и добром имени обвиняемого, а просивший об аресте следователь мыслями был в другом месте. Подробности – в репортаже «Фонтанки».