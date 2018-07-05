Папуа-Новая Гвинея передумала признавать Косово

Премьер-министр Сербии Ивица Дачич продемонстрировал 5 июля ноту о том, что государство в Океании стало шестой страной, которая отозвала свое признание республики Косово. Об этом 5 июля сообщило государственное информационное агентство Сербии Tanjug.

Информация о том, что "страна, которая в пять раз больше Сербии" отказался признавать самопровозглашенную республику на Балканском полуострове появилась на прошлой неделе после того, как об этом сообщил сербский премьер

Ранее Либериея, Суринам, Сан-Томе и Принсипи, Гвинеей-Бисау и Бурунди на официальном уровне также отметили, что не считают республику независимой. В Косово указывают, что почти 100 государств признают их отдельной страной.

Напомним, что в 2008 году косовско-албанские организации в Приштине заявили о независимости Косово от Сербии. До этого – в 1998-1999 годах на этой территории развернулся вооруженный конфликт, в результате которого страны НАТО бомбили сербские города и столицу Белград. Сейчас республика считается частично-признанной. Целый ряд крупных государств не признают эту страну, среди них Россия, Китай, Израиль, Испаний, Греция и другие.