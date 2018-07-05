18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +17
$ 63.26р
73.96р
23:38 05.07.2018
Расширенный поиск

Общество
05.07.2018 22:39
Печать

Трамп взял в помощники экс-главу телеканала

Бывший президент телеканала Fox News Билл Шайн станет новым заместителем начальника аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент США Дональд Трамп объявил, что Билл Шайн присоединится к персоналу Белого дома», — говорится в сообщении. Как отмечается, Билл Шайн также станет помощником Трампа.

Билл Шайн знаком с советником Трампа Келлиэнн Конуэй, которая, как отмечается, и продвигала идею назначить бывшего главу телеканала на пост директора по коммуникациям. Бывшая помощница по коммуникациям президента США Хоуп Хикс покинула свою должность в марте этого года в связи со скандалом о влиянии так называемых "русских хакеров" на выборы президента США в 2016 году.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2018 16:00

Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по ипотеке

С 1 июля Банк «Санкт-Петербург» изменил условия ипотечного кредитования. Снижены ставки по большинству программ продуктовой линейки банка.
Магазин "Кей"
05.07.2018 15:20

Советы экспертов КЕЙ, которые помогут продлить жизнь наушникам

Для того чтобы ваши наушники служили вам верой и правдой долгое время, эксперты КЕЙ рассказали, чего не стоит делать с наушниками, где у них слабые места и как их укрепить
ГК «Эталон»
05.07.2018 12:12

В компании по эксплуатации недвижимости ГК «Эталон» в СПб сменился гендиректор

Новым генеральным директором петербургского АО «Сервис-Недвижимость», занимающегося сервисным управлением недвижимости и входящего в Группу «Эталон», назначена Алла Винник
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.07.2018 11:52

В ЖК «Тридевяткино царство» началось строительство последнего жилого дома

Началась активная фаза строительства, последнего, 11 корпуса, в микрорайоне комплексной застройки «Тридевяткино царство» в Мурино. С 2011 года группа компаний «УНИСТО Петросталь» построила на территории 22 Га 8 жилых домов на 3507 квартир и детский сад, который могут посещать 300 детей
АО «Издательский дом «Три короны»
04.07.2018 19:50

Фестиваль Metro Family Day пройдёт в Петербурге в 5-й раз

21-22 июля (с 11.00 до 20.00) на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова развернётся целый город для детей, где каждый найдёт себе развлечение по душе
Setl City
04.07.2018 17:59

Стартовали продажи новых квартир в ЖК «Чистое небо» от Setl City

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые квартиры в 4-м корпусе ЖК «Чистое небо» от Setl City, который возводится в Приморском районе.
ГК «Эталон»
04.07.2018 15:36

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще тремя банками

Новый жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты, получил аккредитацию трех банков – ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк» и АО «Райффайзенбанк.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
04.07.2018 13:22

Аэрофлот получил сорок пятый самолёт Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок пятым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Самолету с бортовым номером RA-89113 присвоено имя «А. Маресьев», в честь легендарного советского лётчика.
СК «Полис Групп»
04.07.2018 12:15

СК «Полис Групп» подвела итоги полугодия

Компания «Полис Групп» подвела итоги работы за шесть месяцев 2018 года. С начала года компания ввела в эксплуатацию 95 415 кв. м (2925 квартир). Получить такой результат удалось за счет сдачи двух очередей в составе масштабных проектов комплексного освоения территории «Краски лета» и ЖК «Вернисаж».
ГК «Эталон»
03.07.2018 18:04

В Группе «Эталон» поздравили 5000-го покупателя с начала 2018 года

Вячеслав Заренков, основатель, председатель Совета директоров Группы «Эталон» и Дмитрий Кашинский, генеральный директор Компании поздравили 5000-го покупателя в новом центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон»).
Петербургская недвижимость
03.07.2018 17:34

На объекты Setl City снижена ставка на 0,7%

Для клиентов компании «Петербургская Недвижимость» банк ВТБ снижает ставки по ипотеке на 0,7% на объекты Setl City. Покупатели квартир могут оформить ипотеку на индивидуальных условиях.
ПАО «Группа ЛСР»
03.07.2018 17:11

На карте Санкт-Петербурга появился «Русский дом»

«Группа ЛСР» завершила строительство и ввела в эксплуатацию один из самых дорогих проектов Санкт-Петербурга – элитный «Русский дом» на пересечении Баскова переулка и улицы Короленко