Трамп взял в помощники экс-главу телеканала

Бывший президент телеканала Fox News Билл Шайн станет новым заместителем начальника аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент США Дональд Трамп объявил, что Билл Шайн присоединится к персоналу Белого дома», — говорится в сообщении. Как отмечается, Билл Шайн также станет помощником Трампа.

Билл Шайн знаком с советником Трампа Келлиэнн Конуэй, которая, как отмечается, и продвигала идею назначить бывшего главу телеканала на пост директора по коммуникациям. Бывшая помощница по коммуникациям президента США Хоуп Хикс покинула свою должность в марте этого года в связи со скандалом о влиянии так называемых "русских хакеров" на выборы президента США в 2016 году.